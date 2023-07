Mazzoli a 17 anni vince il torneo "Alberto Mura" Sconfitti i migliori italiani della categoria

Il laboratorio di produzione di campioni è sempre attivo in casa Biagini Boxe.

Dalla storica palestra riminese è uscito questa volta Francesco Mazzoli, che dopo aver conquistato l’anno passato il titolo italiano Junior nella categoria 70 kg, prosegue nell’importante percorso di crescita e vince il torneo "Alberto Mura", svoltosi a Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia.

La categoria è la "youth" 67 kg con Mazzoli, che ha compiuto 17 anni appena una settimana fa, a battere i migliori italiani della categoria in una manifestazione che a livello d’importanza rivaleggia anche con i Campionati italiani. Nel torneo, con incontri da tre riprese di tre minuti, Mazzoli ha sconfitto prima il siciliano Nicolas Daidone, poi il pugliese Alessandro Calia e infine il laziale Cristian Tistarelli.

Per lui grande orgoglio, così come per il maestro Alberto Biagini, che allena i suoi ragazzi e li osserva crescere con costanza e con grande capacità di ottenere risultati di prestigio.

Una palestra, quella che ha sede nello storico palazzetto dello sport Flaminio, che è punto di riferimento assoluto nel panorama pugilistico delle ultime decadi.

l. z.