Mazzoli ok al memorial Biagini, catturato lo ‘scalpo’ di Vettori

Era il match più atteso della serata e Francesco Mazzoli l’ha fatto suo. Per l’allievo del maestro Alberto Biagini, già campione d’Italia junior, un successo ai punti su quel Nicolò Vettori (Abano Terme) che a sua volta era stato tricolore tra gli Youth. In questa 26esima edizione del memorial ‘Oreste Biagini’ si sono disputati poi altri otto incontri. Per la scuderia che organizzava l’evento – la ‘Biagini Boxe’, appunto – si sono inoltre imposti Cristian Caracas (contro Alessandro Ricci dell’Ap Valconca, 69 kg), Renato Roman (a segno su Ferdinando Tolico, 68 kg), Aamir Shazad (con Gianmarco Greco della Boxe Santarcangelo, 70 kg) e Alessandro Morri con Massimiliano Olivieri (83 kg). Tre le sconfitte: Samuele Lazzaroni (contro Nizar Grirane della Boxe Lugo, 55 kg), Giovanni Mussoni, piegato da Gesjae Kumrija (Boxe Riccione, 60 kg) e Matteo Bellofiore, che ha perso da Noah Massart (Santarcangelo, 65 kg). Pari, infine, fra Bento Trezza (Santarcangelo) e Deniku Errizon (Chiarabini Savignano).