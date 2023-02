Meluzzi Faccia a faccia col passato "Questa Chieti è molto migliorata"

È un riminese doc, Davide Meluzzi, però nell’ambiente dei canestri – almeno da senior – la sua patria cestistica fin qui è stata Chieti. Lì ‘Batman’ ha disputato infatti quattro campionati, dal 2018 al 2022. E domenica, quella Chieti che in un certo senso gli è appartenuta, poiché nella stagione scorsa aveva in mano le chiavi della squadra e godeva di un minutaggio consistente, farà capolino al Flaminio per un match oltremodo interessante: Rimini vuole infatti consolidare la sua posizione tra le prime 9, avvicinare la certezza matematica della salvezza e strizzare l’occhio ai playoff, mentre i teatini, che un mese fa davano pochi segni di vita, hanno centrato ben tre vittorie nelle ultime quattro gare. "E’ cambiato qualcosa – osserva l’ex di turno –, questo al di là dell’innesto di Roderick, giocatore che in A2 fa comunque la differenza, anche quando ha difficoltà a fare canestro. Hanno un approccio diverso alle partite, un altro tipo di mentalità. Insomma, questa squadra ha ben poco a che vedere con quella che affrontammo in Abruzzo all’andata (74-83 il risultato a Tricalle, con ‘Batman’ che ne mise 11, ndr)".

Un quadriennio non si cancella con un colpo di spugna e Meluzzi ha ancora contatti con alcune persone. "Certo, mi ero trovato particolarmente bene con coach Maffezzoli e anche adesso capita di sentirci, così come ho buonissimi rapporti con il presidente e col preparatore atletico, che ancora sento. Più qualche amico conosciuto quando giocavo là", rivela Davide, che in maglia RivieraBanca viaggia a 7.6 punti (col 45% da due e il 31% da tre) e 2.1 assist nei 22’ che Mattia Ferrari gli concede. Per lui un top di 20 con San Severo in casa. "Le cinque rimanenti partite per Chieti sono tutte finali, poi ritengo che il successo sulla Fortitudo abbia rappresentato una bella spinta emotiva per crederci. Roderick, lo ripeto, è stato l’innesto giusto, hanno rivoluzionato un po’ il roster (T-Rod ha rilevato Vrankic, ala forte che si è accasato a Ravenna, ndr), ma la scelta ha pagato. Sarà un incontro da prendere con le molle, dovremo stare attenti", avverte Meluzzi.

Il play vede comunque una Rinascita "in costante crescita, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Siamo in una posizione di classifica invidiabile, basti pensare alle difficoltà di inizio campionato, ma finché la matematica non ci darà ragione dovremo continuare a fare quello che stiamo facendo, a essere duri, aggressivi in difesa", suggerisce il play riminese, che non si avventura nei calcoli per capire quante vittorie servano realisticamente all’Rbr per rimanere tra le ‘magnifiche 9’. "No, i conti li lascio ad altri, preferisco andare partita per partita, dopo di che vedremo com’è andata. Con Chieti possiamo contare su un roster più profondo e su un maggior tasso di esperienza. Poi, come detto, dovremo lavorare forte dietro e non farli accendere". Intanto il match dei biancorossi a Cividale è stato spostato da sabato 25 febbraio a venerdì 10 marzo.

alb.cresc.