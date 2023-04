Meluzzi resta in dubbio: non è ’fuori pericolo’

Il ‘verdetto’ ancora non c’è, ma non c’è neppure la certezza di poterlo avere domenica in campo in quel di Trapani. Davide Meluzzi, il terzo malconcio in casa Rbr dopo Ogbeide (out almeno un mese) e Bedetti (fuori 10 giorni, poi si vedrà), ha un grosso ematoma alla coscia destra. Una prima ecografia non ha evidenziato lesioni, ma il versamento è talmente esteso che potrebbe anche ‘nascondere’ qualche eventuale guaio. Il 24enne play di Rinascita è naturalmente fermo e fa terapia, con lo staff biancorosso che lo terrà monitorato giorno per giorno per coglierne i possibili miglioramenti. Ma la sua presenza in Sicilia a Pasqua, lo ripetiamo, è quanto meno in forte, fortissimo dubbio. Mettiamoci poi Anumba, che accusava un leggero problema al ginocchio, ed ecco che ieri, alla ripresa degli allenamenti, coach Ferrari si è ritrovato in palestra appena 6 dei 10 giocatori che entrano abitualmente nelle rotazioni.

Una situazione desolante per una RivieraBanca che sembrava poter andare sul velluto in questo girone Bianco che promuoverà ai playoff 4 delle 6 formazioni impegnate. Playoff che ora diventano terribilmente complicati per Rimini. Qualcuno invocava un intervento sul mercato e allora è meglio fare subito chiarezza: in questa fase non si può inserire nessuno. Negli eventuali playoff sì, ma adesso no. "Qualcuno lo puoi anche prendere, ma poi non può andare a referto – chiarisce ancor di più il concetto Paolo Carasso, amministratore delegato di Rbr –. Noi stiamo sempre attenti, con gli occhi ben aperti su quello che potrebbe offrire eventualmente il mercato, ma la situazione è questa. E se dobbiamo ingaggiare qualcuno, prendiamo un giocatore che possa essere importante per la squadra. E in ogni caso, non abbiamo fretta. Assolutamente", aggiunge il dirigente riminese.

Va inoltre ricordato che la Rinascita non ha visti a disposizione, avendo utilizzato i due assegnati per portare in Italia Johnson e Ogbeide. Questo significa che il club biancorosso, se buttasse l’occhio su un americano, lo deve prendere già ‘vistato’, cioè già presente sul territorio poiché in forza a un’altra società. "Le regole sono queste, non c’è niente da fare. Comunque questo è il momento che Landi e D’Almeida facciano un passo avanti", sprona i suoi lunghi italiani Carasso. Ma un totem come Ogbeide, chiaramente, non è facile da sostituire.

