Meluzzi saluta: "Agrigento mi ha voluto da subito"

di Loriano Zannoni

Un pizzico di amarezza e nostalgia, ma anche un ragionamento da professionista vero che saluta la piazza e va a cercare fortuna altrove. Batman vola via dopo un anno in casacca Rbr.

Va ad Agrigento, che l’ha inseguito, cercato e fortemente voluto. Davide Meluzzi dice un’altra volta ciao alla sua Rimini, questa volta dopo una sola stagione, cominciata con tante aspettative e finita con un infortunio che lo ha tolto di mezzo troppo presto, impedendogli di dare un contributo nel rush finale.

Per lui, classe ’98 cresciuto nelle giovanili Crabs, sguardo ora rivolto al futuro. "Agrigento mi ha cercato fin da subito – ammette Meluzzi – e, quando Rbr mi ha comunicato di non essere più parte del progetto, abbiamo trovato l’accordo. È lontano? Sì, ma ci sono abituato. Anche la prima volta che sono andato via da Rimini (estate 2017, in uscita da Nts Informatica) la mia destinazione non era troppo vicina". Quella volta si è trattato di Tortona, in A2. In questo caso la società è la Fortitudo Agrigento, proprio il team dal quale arriva Alessandro Grande, primo vero colpo dell’estate biancorossa. Un curioso scambio a livello di play-guardia tra romagnoli e siciliani.

Ed è proprio lì, con ogni probabilità, il punto nodale di un’annata non andata nel migliore dei modi a Rimini. Anche al di là dell’infortunio. Il ruolo, la possibilità che Meluzzi, Tassinari e anche Johnson si spartissero compiti da play senza esserlo fino in fondo, almeno a questo punto delle rispettive carriere.

Meluzzi intanto non ha eccessivi rimpianti per l’ultima stagione. "Dal punto di vista personale mi sarebbe piaciuto fare di più, dal primo all’ultimo giorno – commenta Batman -. Più in generale, a livello di squadra, credo proprio che per una volta si possa parlare di sfortuna per come è finita l’annata, con i vari infortuni che ci hanno impedito di essere al completo o comunque avere buone rotazioni".

In definitiva, non si poteva fare di più, a livello di risultato conclusivo.

"Credo che dobbiamo ritenerci soddisfatti per il tipo di campionato che abbiamo giocato – continua Meluzzi -. Io? C’è amaro in bocca per l’infortunio, pensavo non fosse nulla e invece non è stato così. Avrei voluto portare un contributo maggiore alla causa".

Chiarissimo, per Batman, il ricordo più bello. Quello iniziale. "Quando ho firmato per Rimini è stata una valanga di saluti, auguri affettuosi e felicitazioni. Un bellissimo momento. Ora saluto tutti. Nonostante non sia stata un’annata facile mi sono sempre stati tutti vicini, porto con me un bel ricordo di Rimini". Intanto Rbr è quasi fatta, ad eccezione della coppia di americani. Manca solo l’ufficialità per la conferma di Scarponi e per l’arrivo di Abba, così come per altri addii tra i giocatori che facevano parte del roster nella stagione appena conclusa.

Tra quelli sotto contratto rimane anche Landi, ma col lungo si cercherà comunque una via d’uscita, pur se in qualche momento della stagione il suo apporto alla squadra non è stato affatto male.