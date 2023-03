Meluzzi: "Salvezza? Noi non siamo sazi"

Nella partita della staffa, quella che ha decretato l’idoneità di Rbr a disputare l’A2 anche la prossima stagione, anche Davide Meluzzi ha portato i suoi ‘mattoni’, rendendosi protagonista di una gara oltre modo solida, concreta. Questo al di là dei 14 punti messi a referto con un eccellente ‘percorso netto’ dalla lunetta, un 66 che ha definitivamente frustrato le ambizioni di Nardò. "In quel match penso soprattutto di aver capito ciò di cui aveva bisogno la squadra, cosa andava fatto in campo e quando lo si doveva fare", attacca ‘Batman’, che riconosce poi come l’azione-chiave l’abbia firmata Johnson, quando è rientrato come un falco in difesa per volare a stoppare un giocatore (Stojanovic) alto una spanna più di lui. "Con quel gesto pazzesco ha evitato il canestro del pareggio e poco dopo, trasformando entrambi i liberi che si è procurato, ci ha portato sul +4 con 1’ e poco più da giocare", ricorda il 24enne play di Rinascita, fin qui 7.5 punti a uscita (48% da due, 31% da tre, 74% dalla lunetta) e 2.2 assist nei 22’ che coach Ferrari mediamente gli concede. Un giocatore che, in linea con RivieraBanca, ha stentato nelle prime giornate di campionato, per trovare poi strada facendo una discreta continuità di rendimento.

E adesso, con la pratica salvezza archiviata, qualcuno si interroga se i biancorossi manterranno vivo quel sacro fuoco per cercare di togliersi altre soddisfazioni. "Ho sempre ritenuto che questa squadra possa tranquillamente ambire a qualcosa in più di una semplice permanenza nella categoria. Parlo anche a nome dei miei compagni e vi posso garantire che non ci sentiamo affatto sazi, appagati per il risultato. Nella maniera più assoluta", assicura Meluzzi, che avrà l’opportunità di mettere presto in pratica il suo pensiero, con il calendario che condurrà Rbr a Cividale già venerdì sera per il recupero del match rinviato lo scorso 25 febbraio. I friulani sono sesti con due punti in più rispetto ai riminesi: un blitz nel nord-est, possibilmente con almeno un +3 visto il -2 dell’andata, e per la Rinascita si aprirebbero nuovi, stimolanti scenari. "Non sono un fan dei numeri – ribatte Davide –, preferisco pensare che ci mancano tre partite, incontri che per noi dovranno essere tre finali. Ci proveremo sempre, dopo di che tireremo una riga e vedremo come siamo messi".

alb.cresc.