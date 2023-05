Memorial ‘Boschetti’ all’epilogo, la finale è tra Bacchini e Vagnini

Il memorial ‘Sandrino Boschetti’, il torneo nazionale di Terza categoria maschile senza limitazioni, vivrà oggi pomeriggio il suo epilogo sul ‘centrale’ del Tc Viserba. L’appuntamento è per le 17.30, con la finale per il trofeo che metterà di fronte due interessanti giovani del nostro territorio: il riccionese Andrea Bacchini (3.1) e il riminese Pietro Vagnini, un pari classifica. Due ‘racchette’ che sono pure le prime due teste di serie in tabellone, pertanto le gerarchie sono state pienamente rispettate al ‘Boschetti’. In semifinale Bacchini ha rifilato un duplice 6-3 al 3.2 Federico Baldinini della Ten Sport Center Pinarella, mentre sempre in due set Vagnini ha avuto ragione del 3.2 Edoardo Pozzi, Coopesaro Tennis, piegato con il punteggio di 6-4, 7-5. Nei quarti, invece, Bacchini era andato letteralmente sul velluto con il 3.3 Pietro Montemaggi (6-0, 6-2) e Vagnini, che difende proprio i colori del circolo ospitante, si era imposto sul 3.3 Francesco El Dakhloul, un allievo della Galimberti Tennis Academy (6-3, 7-5 i parziali). Il giudice di gara del torneo – lo ricordiamo – è Antonio Giorgetti, con Massimiliano Donnarumma che svolge invece mansioni di direttore di gara.