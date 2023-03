Mencagli, un bomber per tutte le categorie

di Donatella Filippi

Un attaccante per tutte le categorie. Ha dimostrato di esserlo Federico Mencagli, uno di quei bomber partiti dal basso. Esattamente dalla Prima categoria quando, giovanissimo, con il Cortona Camucia, squadra del suo paese in Toscana, dimostrò subito di saperci fare. A suon di gol conquista la Promozione con la Castiglionese, per poi prendersi l’Eccellenza con il Figline. Qui si spalancano le porte della serie D. Sangiovannese, Follonica Gavorrano e poi il salto fuori dalla sua Toscana, a Rimini. E con i biancorossi si toglie la soddisfazione pure di andare a bersaglio tra i professionisti. A Fermo qualche settimana fa il primo gol in serie C concedendo il bis domenica scorsa in casa della Carrarese. Peccato, forse non esserci arrivato prima nel calcio prof. Peccato, aver iniziato questa stagione con il freno a mano tirato.

"Maledetta pubalgia – ci ripensa eccome Mencagli a un inizio di stagione non fortunato dal punto di vista dei malanni fisici – ma ormai è passata. Ora ho otto gare, più i playoff ci auguriamo, per dimostrare a tutti, ma in primis a me stesso che posso fare bene. Devo sfruttarle al cento per cento recuperando il tempo perduto". Magari, proprio per questo l’attaccante di Cortona nel mercato di gennaio, tallonato dalla Fermana, ha deciso di non lasciare la Romagna. "È stata una decisione più che altro mia – racconta – Non sarei mai andato via senza aver potuto dare il massimo". Da lì sono arrivati i minuti in campo e i gol. Ma torniamo a fare un passo indietro.

Torniamo al ‘calcio minore’. "Segnare è difficile, ma bellissimo, in qualsiasi categoria – se li tiene tutti strettissimi Mencagli i 118 gol realizzati in carriera – Credo che il gol contro la Fermana, importante per me e per il Rimini, lo ricorderò per sempre. Come ricordo con piacere quello ai playout realizzato con il Cortona Camucia perché ci permise di mantenere la categoria". Insomma, un po’ come dire che, alla fine, i gol che pesano hanno un gusto particolare a ogni gradino della scala del calcio. E pensare, però, che c’è stato anche un momento in cui l’attaccante toscano aveva perso un po’ di fiducia. "Ero al Foiano e retrocedemmo – racconta – Lì pensai che più dell’Eccellenza non avrei mai potuto fare. Giocavo e aiutavo mia zia nell’amministrazione di condomini. Mi ero quasi rassegnato, poi l’anno dopo a Figline...". È risbocciato l’amore con il gol.