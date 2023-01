"Mercato, siamo a caccia di una mezzala"

di Donatella Filippi

Due uscite e un’entrata. Per il momento. Il mercato invernale del Rimini è in fase di decollo. Anche se, in realtà, non sembrano attese grandi rivoluzioni. Qualche aggiustamento nei vari reparti per rimettere a posto i numeri di una rosa che non deve avere troppi petali. Questo, almeno è quanto si prefigura nei progetti del direttore sportivo dei biancorossi Andrea Maniero. Lo Duca allo United Riccione e Steeve Mike Eyango al Giugliano. Poi, l’arrivo agli ordini di mister Gaburro dell’attaccante Mattia Rossetti.

Maniero, soddisfatto sin qui?

"Ci manca un centrocampista, esattamente una mezzala se consideriamo che anche De Rinaldis, dopo Eyango, potrebbe partire. Ha trovato poco spazio sin qui, è giovane, ed è giusto che vada a cercare più chance altrove".

Tutti qui gli scontenti?

"Chi gioca poco è sempre scontento. Guai se fosse il contrario. Ma dipende di che scontentezza stiamo parlando. Se è quella che poi ti fa dare il cento per cento in campo, allora benvenga. Se è di quella che ti appiattisce, allora il discorso è diverso. Ma qui nessuno ha manifestato la propria intenzione di andarsene".

Quindi, non esiste un ’caso Laverone’?

"Non ha mai detto di voler andare via. Ha voglia di giocare, ma come tutti, e si allena sempre al massimo".

Stesso discorso per Sereni?

"Ci ho parlato anche qualche giorno fa ed è contentissimo di rimanere. Per me nessuno di questi giocatori ha la valigia pronta in mano. Il discorso diventa diverso se fossero loro, cammin facendo, a chiedermi di voler andare altrove a cercare più spazio. Il mercato è lungo e, in mezzo, ci sono tante partite ancora da giocare. E io credo che tutti possano essere utili alla nostra causa. Anzi, nella mia idea sono tutti da valorizzare. E sia a livello economico che di numeri ci stiamo dentro alla grande".

C’è già chi su qualche gioiello del Rimini sta andando in pressing. E’ così?

"Se parla di Delcarro e Santini ci sono state solo chiacchiere sino ad ora, ma nessuna richiesta ufficiale. Per quel che mi riguarda sono due elementi incedibili della rosa".

Anche davanti a proposte alle quali non si può dire di no?

"Ci vorrebbero molti soldi per farmi cambiare idea...".

Haveri al Torino è invece questione di ore?

"Chiuderemo l’affare in settimana. E’ praticamente tutto fatto, dobbiamo soltanto sederci attorno a un tavolo per definire i dettagli. Ma il giocatore non andrà ancora via e resterà a Rimini in prestito fino al termine della stagione".

In realta, ormai da un po’, il vostro uomo-mercato è Pietrangeli...

"Lo hanno seguito e lo seguono ancora in diversi club. Alcuni di serie A, ma soprattutto di B. Ma per ora non si muove".

Chiuso il capitolo mercato, il pensiero non può che ritornare sul campo. Trentuno punti nel girone d’andata. Zero, per ora, in quello di ritorno. Parliamo di un bilancio agrodolce oppure no?

"Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, ma io non sono mai contento. Voglio sempre di più perché credo che questa rosa possa rendere di più. Se contro il San Donato Tavarnelle avesso avuto lo stesso spirito di Cesena, quella gara non l’avremmo mai persa. Questo è un gruppo nel quale ancora deve venire fuori qualche leader. Stiamo facendo un percorso e la strada è quella giusta. Ne sono certo".