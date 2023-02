Non si ferma mai la serie C tra un impegno e l’altro. Domani si giocheranno quattro gare: due di campionato e due di coppa. Quelle di campionato riguardano da vicino il girone B. Perché andranno in scena due recuperi che riguardano molto da vicino anche il Rimini. Rimini che avrà l’occasione di vedere all’opera il Siena che affronterà la Torres davanti al pubblico amico. Match che non si è giocato domenica a causa dei controlli sugli impianti sportivi disposti dal sindaco dopo lo sciame sismico dei giorni precedenti. Domani sarà anche il giorno di Vis Pesaro-Pontedera, gara in questo caso rinviata a causa del maltempo qualche turno fa. Non solo campionato, ma anche coppa. Domani si giocheranno le semifinali. In programma ci sono Juventus Next Gen-Foggia e Vicenza-Virtus Entella. Novanta minuti per mettersi a caccia della finalissima.