Meteo favorevole: nelle nostre acque è tempo di regate

Saranno le acque riminesi a ospitare oggi il recupero della regata zonale Fiv-Ilca, per quel che riguarda tre classi (Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7). La manifestazione, che è organizzata dallo Yacht club Rimini in collaborazione con il Marina di Rimini, si sarebbe dovuta svolgere negli scorsi fine settimana a Ravenna: ma nel primo weekend in calendario la rassegna non si poté disputare per le pessime condizioni meteo, tra vento (troppo) forte e onde difficili da addomesticare, mentre sette giorni più tardi il tempo ha dato solo parzialmente tregua, tanto che è stata completata un’unica prova. Nella giornata odierna sono previste invece ben tre prove, regate che andranno a coinvolgere equipaggi provenienti un po’ da tutta la regione Emilia Romagna: in palio l’accesso alle fasi nazionali. Naturalmente saranno protagonisti anche i rappresentanti del club organizzatore, quell’YcR che manderà in acqua alcuni equipaggi composti dai suoi giovani appassionati di vela, sia ragazze che ragazzi.