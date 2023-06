Michele Nardi saluta la Serie C, il Tre Fiori lo corteggia, il Fiorenzuola punta Di Quinzio

Un passato con indosso la maglia del suo Santarcangelo, ma anche quella del Cesena. Ora Michele Nardi è pronto a lasciare il calcio professionistico. Il numero uno santarcangiolese, classe ’86, infatti, saluta la serie C. Nella passata stagione ha giocato con la Fermana del tecnico romagnolo Protti, ma ora è pronto a salire sul Titano. E rispondere al corteggiamento del Tre Fiori. Un cambio deciso di rotta per Nardi. Tra i club di serie C, ritornando tra i prof, il mercato inizia a prendere vigore. Decisamente attivo anche il Fiorenzuola che, dopo l’addio di mister Tabbiani, passato al Catania, sta per inaugurare un nuovo corso. I piacentini negli ultimi giorni si sono messi sulle tracce del centrocampista del Pisa, Davide Di Quinzio, la passata stagione in prestito alla Lucchese. Obiettivo non troppo lontano per il Fiorenzuola che negli ultimi anni con i toscani ha instaurato un buon rapporto di collaborazione.