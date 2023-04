Mirella De Donato si conferma campionessa nazionale

Aveva vinto nel 2022 e si è ripetuta quest’anno. La riccionese Mirella De Donato (foto) si è confermata campionessa italiana di Pole Sport nella fascia ‘Over 50’ Elite. Il successo al PalaTorrino di Roma, con un punteggio superiore a quello ottenuto nella passata edizione.

E nel recente passato Mirella aveva messo in bacheca due argenti, nel 2018 e nel 2020, a conferma di una costante presenza ai vertici di questa specialità. Il tema della sua performance, in quest’ultimo sigillo, è stato ‘Guerriera Vichinga’. "Sono arrivata a 30.6 pt migliorando non solo lo score complessivo ottenuto agli Italiani del 2022, ma anche quello che mi diede l’ottavo posto ai mondiali Ipsf in Svizzera nell’ottobre dello stesso anno – racconta la ‘poler’ riccionese –. Sono contenta per aver migliorato la mia prestazione nella parte artistica e perché il mio punteggio è stato il terzo assoluto fra tutte le categorie del Pole Sport. Se avessi gareggiato con le Elite 18-30 anni, sarei salita ugualmente sul podio". A fine ottobre la De Donato difenderà i colori azzurri ai mondiali di Katowice, in Polonia.