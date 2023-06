Misano vince per il secondo anno il premio sull’utilizzo dei giovani

Misano è sempre la squadra più giovane. Tanto da aggiudicarsi ancora una volta il premio che la Figc-Lnd-Crer riserva alle società che hanno utilizzato il maggior numero di giovani in prima squadra. "E su base regionale la nostra società – spiegano dal club misanese – anche in questa stagione sportiva ha vinto il primo premio". "Il giovane calciatore – riferisce il presidente del Misano, Luca Signorini – è al centro del nostro progetto sportivo NextGenMisano e questo premio dimostra il fatto che non lo è solo a parole. Ottenere questo riconoscimento dalla Federazione non è solo motivo di orgoglio, ma è la certificazione che quello che diciamo poi lo facciamo. Vincere il primo premio per un anno può essere una casualità o una esigenza, vincerlo per due anni consecutivi è il sigillo sulla nostra filosofia. L’obiettivo del nostro vivaio è formare calciatori per la prima squadra e non solo. L’obiettivo della prima squadra è continuare la formazione, dare credibilità ai giovani e ottenere i risultati sul campo". Poi, naturalmente, i ringraziamenti sono di rito. "Desidero ringraziare lo staff tecnico della prima squadra guidato da mister Fernando de Argilla, ma un un plauso – conclude Signorini – va fatto anche a tutti i tecnici, istruttori e collaboratori del nostro settore giovanile che si dedicano quotidianamente sulla futura generazione di calciatori". Passando da Misano a Coriano non mancano comunque le novità Perché il club corianese ha annunciato che Matteo Monticelli sarà il nuovo responsabile dello Junior Coriano. "Ragazzo dalle indiscutibili qualità morali – spiegano dalla società – Matteo ha sempre dimostrato grande professionalità e senso di appartenenza alla polisportiva con cui collabora brillantemente nelle vesti di allenatore dal lontano 2012. Nel corso della sua decennale esperienza allo Junior Coriano Matteo ha acquisito conoscenze e competenze consolidate e aumentate durante il suo ricco percorso di studi". Tutto questo curriculum alla mano che recita una laurea magistrale in Scienze Motorie, patentino Uefa C da allenatore, patentino Figc da preparatore atletico, insegnante di educazione fisica nella scuola primaria e responsabile centro estivo Junior Village.