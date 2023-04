Missione aggancio compiuta per le ragazze della Repubblica

Missione aggancio compiuta per la San Marino Academy, che batte a domicilio l’Infinity Futsal rispetto al quale può vantare un miglior rendimento negli scontri diretti. Nelle due partite di campionato rimanenti, le titane dovranno difendere il quinto posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff promozione. Un successo che è stato firmato da Dominici, Taioli e Comandini e che permette alle biancazzurre di salire a quota 37 in classifica, proprio in condominio con l’Infinity. Finale di stagione caldo, quindi, per le biancazzurre del Titano.

Futsal A2. Girone A (24ª giornata): Cus Milano-Mediterranea 0-0, Santu Predu-Hurricane 1-0, Jasnagora-Pero 0-2, Cus Cagliari-L84 2-1, Bagnolo-Polisportiva 1980 2-1, Infinity-San Marino Academy 1-3. A riposo il Corticella.

Classifica: Pero 53; Mediterranea, L84 45; Jasnagora 44; San Marino Academy, Infinity 37; Polisportiva 1980 29; Bagnolo 23; Hurricane 22; Cus Milano, Corticella 20; Cus Cagliari 16; Santu Predu 12.