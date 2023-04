Mister Gaburro: "Noi spenti, ma non perdiamo fiducia"

"Abbiamo fatto troppo poco per pensare di fare risultato ad Ancona". Marco Gaburro è costretto a digerire l’ennesimo boccone amaro. Il tecnico veneto fatica a trovare la cura per un Rimini che ormai è malato da troppi mesi. E soffre sempre degli stessi dolori. "Abbiamo iniziato male questa gara dal punto di vista difensivo – dice l’allenatore dei biancorossi – E questo ci è costato il primo gol subito. Poi ci siamo registrati, abbiamo anche giocato una buona seconda parte di primo tempo. Forse abbiamo fatto anche meglio a inizio ripresa. Almeno fino al secondo gol subito che ha complicato tutto enormemente". Vero, anche se i biancorossi hanno alzato bandiera bianca troppo in fretta. "Abbiamo fatto troppo poco dopo per provare a mettere in tasca qualche punto". Non resta che guardare avanti pensando che ancora l’obiettivo è dietro l’angolo. Perché basterà un punto domenica in casa con il Montevarchi per raggiungere i playoff. "Noi dobbiamo tornare a vincere in casa – dice Gaburro – Perché la vittoria ci manca da troppo tempo e anche perché, al di là della prestazione non all’altezza contro l’Ancona, questi ragazzi lo meritano. So che non è facile essere positivi in questo momento, ma dobbiamo esserlo per forza". Voltare pagina immediatamente e per l’ennesima volta. Cosa che da domani capitan Laverone e compagni dovranno fare pensando soltanto al Montevarchi.