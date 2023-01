Mister Gaburro: "Un tempo per parte, il risultato è giusto"

"È un pareggio tutto sommato giusto". Lo dice subito Marco Gaburro, senza girarci troppo attorno. Perché sa che la vittoria al suo Rimini manca da troppo tempo. Ma sa altrettanto bene che la politica dei piccoli passi è l’unica, forse, in questo momento possibile. "Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo – dice l’allenatore dei biancorossi – penso che questo sia sotto gli occhi di tutti. Ma nel secondo tempo c’è stata una reazione caratteriale, sicuramente, e di scelta di giocata". Ecco, allora, che il pari diventa il risultato giusto nel faccia a faccia per i playoff. "Una gara da dividere in due tempi. Uno per la Lucchese e uno per noi – spiega Gaburro – Ci siamo persi in fase di costruzione e non riuscivamo mai a impedire loro di fare cambio gioco. Cosa che abbiamo migliorato nella ripresa". Poi sul ritorno al gol di Vano... "Quando un attaccante non segna per un intero girone penso sia normale vederlo soffrire – dice Gaburro – Sta oggettivamente dando tutto quello che ha e meritava questo gol. Contento anche per Santini che ha propiziato la rete". E sul ritorno tra i pali di Zaccagno. "La scelta del portiere è in netta continuità con quello che è successo quest’anno – spiega l’allenatore del Rimini – Ho detto subito che non avevo fretta nel decidere perché Galeotti stava facendo bene e Zaccagno aveva avuto un problema in allenamento con la maschera".