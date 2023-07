Mondiali in Giappone Verbena finalista

Jasmine Verbena è lì, con le migliori al mondo. È un risultato straordinario, quello ottenuto dall’atleta sammarinese, che ieri è arrivata quinta nelle qualificazioni del solo libero (nuoto artistico) e ha avuto così accesso così alla finale di domani ai Campionati del mondo di Fukuoka. Davanti a Verbena solo la giapponese Inui, la britannica Shortman, la greca Platanioti e la sudcoreana Hur. Ottima l’esecuzione dell’esercizio e, di conseguenza, anche una classifica della qualificazione che le ha consentito di tener dietro altre 24 atlete. Domani, alle 12.30, la finale.

"La finale è il migliore risultato che potessimo raggiungere – è il commento del tecnico federale Simona Chiari, che segue l’atleta insieme alla nutrizionista Lucia Rossi -, nonché l’obiettivo di questa stagione per certi versi strana. Una stagione iniziata con il ritiro di Jasmine Zonzini e con l’arrivo di questo nuovo regolamento, molto più tecnico e molto più oggettivo, che ha stravolto le vecchie regole del nuoto artistico, consentendoci non solo di raggiungere una finale mondiale, ma di chiudere la fase eliminatoria addirittura in quinta posizione, risultato impensabile un anno fa. Ora la finale che sarà riservata alle prime dodici atlete e, indipendentemente dal risultato, sarà un successo e un onore portare i colori della bandiera biancazzurra in una finale di un Campionato del Mondo. Viviamo questo momento con grande soddisfazione ed orgoglio".

Venerdì, nelle qualifiche del solo tecnico, la biancazzurra aveva chiuso al 14° posto. Domani, per Jasmine Verbena una finale che la vedrà battagliare, oltre che con le prime quattro, anche con Alexandri, Tio Casas, Lamothe, Butorac, Ungor, Hoevertsz e Alavez. Fuori dalle qualificate l’italiana Susanna Pedotti, giunta ventunesima.

lo. za.