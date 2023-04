Morolli centra la finale

Il riminese Alberto Morolli (foto) è in finale all’Open di Primavera, il torneo nazionale del Tc Riccione che può avvalersi di un montepremi complessivo di 4mila euro. Ieri pomeriggio la ‘racchetta’ che abitualmente si allena sui ‘rossi’ del circolo della Perla, classifica 2.3, ha dovuto spremersi fino in fondo per aver ragione del 2.4 lituano Julius Tverijonas, battuto solamente al long tie-break (6-4, 3-6, 13-11 lo score dell’incontro, con Morolli che si è visto annullare ben 5 match-point dall’avversario). Oggi, a mezzogiorno, la finale che mette in palio il trofeo, con Alberto Morolli che dall’altra parte della rete troverà Stefano Baldoni, il 2.2 del Ct Giotto Arezzo che in semifinale ha piegato con un comodo 6-1, 6-3 il 2.3 ravennate Michele Vianello. Nei quarti, invece, Baldoni aveva prevalso 6-3, 6-2 sul 2.4 Edoardo Monti, mentre Morolli si era imposto 6-3, 7-5 sul 2.4 Filippo Mazzola. Alle 12 ci sarà la finale maschile e a seguire quella femminile, dove non ci sono però giocatrici della nostra provincia, con la riminese Marta Lombardini che ha perso nei quarti al super tie-break con Ekaterina Cazac (6-3, 3-6, 14-12 i parziali).