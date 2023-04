Morolli s’inceppa in finale: niente da fare contro Baldoni

Non c’è stato niente da fare, per il riminese Alberto Morolli, nella finale che sulla terra rossa del Tc Riccione lo vedeva opposto a Stefano Baldoni, alfiere del Ct Giotto di Arezzo (nella foto i due finalisti durante le rituali premiazioni). Un match davvero a senso unico, risolto dal giocatore toscano con un duplice 6-1 che non lascia troppo spazio ai commenti. Il torneo nazionale Open di Primavera è dunque suo, per Morolli c’è solo il piccolo rimpianto di non essersi presentato a questo importante appuntamento nella miglior condizione fisica possibile: la ‘racchetta’ che nel circolo riccionese abitualmente si allena accusava infatti un fastidio alla spalla, problema che lo ha limitato soprattutto al servizio. Il 2.3 riminese è rimasto in campo poco più di un’ora, contro un avversario che già in semifinale non aveva fatto assolutamente sconti al 2.3 ravennate Michele Vianello. L’equilibrio, in questo Open che poteva contare su un montepremi complessivo di 4mila euro, non ha fatto capolino neppure nella finale femminile, una partita che è stata dominata dalla testa di serie numero 1, la 2.1 Anastasiya Grymalska, a segno 6-2, 6-1 sulla faentina Martina Balducci (Ct Cacciari Imola).