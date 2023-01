Moroni e Benvenuti protagoniste ’in gamba’ Due successi a Classe tra maratona e mezza

Sono due riminesi ‘in gamba’, Federica Moroni ed Elisa Benvenuti (insieme nella foto). E lo hanno dimostrato anche a Classe, nel ‘ravennate’, portando a casa entrambe la vittoria. Federica era al rientro agonistico, a due mesi dalla sua ultima uscita nel campionato italiano sulle 6 ore di Lucera. Da lì in avanti più di un problema fisico (periostite, versamento osseo, microfrattura alla tibia sinistra, allergia) a metterle in testa qualche dubbio, a farle venire meno alcune certezze. Dubbi spazzati via nella mezza maratona di Classe, con quei 21 km e spiccioli di saliscendi e sterrati che venivano coperti in un’ora 25’31’’, con le più vicine inseguitrici che chiudevano le loro fatiche dopo 3’33’’ (Bonci) e 6’06’’ (Rahssane). "Sono veramente soddisfatta, anche perché di incognite ce n’erano tante", ammette Federica, che rivolge ora ogni attenzione alla prima ‘Misano Marathon’, gara in calendario domenica 29 gennaio all’autodromo. E proprio nella maratona si è esaltata Elisa Benvenuti, che ha archiviato con un successo la sua partecipazione a Classe, 3h 21’37’’ il crono.