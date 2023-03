Moroni e Benvenuti, uno-due a Siena

Sono entrambe riminesi e sono amiche, Federica Moroni ed Elisa Benvenuti, accomunate da quella sconfinata passione per il podismo. Una passione che le ha condotte a disputare l’ottava edizione della ‘Terre di Siena’, una ultra marathon di 50 km che per un buon 40% si correva su strade bianche o sterrati con partenza e arrivo in piazza del Campo, quella resa celebre dal Palio. Una prova tosta di suo, resa ancora più complicata dalle pessime condizioni meteo, tra vento gelido e temporali. Ma sono arrivate ugualmente in fondo, sia pure stremate, occupando le prime due piazze tra le donne. Federica, che è andata quasi in ipotermia al traguardo, ha vinto in tre ore 52’35’’ ("Ho impiegato 12’ in più rispetto al 2019, quando ero arrivata sempre prima, ma stavolta è stata molto dura", riflette la Moroni), mentre Elisa ha colto appunto il secondo posto in 4h 18’46’’. In attesa del ‘Passatore’, Federica domenica terrà la gamba allenata correndo una 30 km a Bologna.