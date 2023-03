Moroni vince a Imola e cerca la conferma alla Rimini Marathon

Doveva sostanzialmente tenere allenata la ‘gamba’ in vista della Rimini Marathon, l’ormai classico appuntamento in calendario in quest’ultima domenica di marzo, ma una volta lì – come le capita spesso – Federica Moroni ha vinto, aggiungendo un’altra ‘perlina’ alla sua ricca collana di successi. La podista riminese, classe ‘72, è andata a imporsi nella Mezza di Imola, coprendo i canonici 21 km e 97 metri in un’ora 24’39’’, crono che non la soddisfa troppo. "In effetti il tempo è altino, però era una gara ‘mossa’, con diversi saliscendi", osserva Federica, che nella mezza maratona ha un personale di un’ora e 20’. La Moroni l’ha spuntata e dietro, staccata di appena 10’’, si è classificata Luana Leardini (in foto insieme a lei sul podio), altra atleta riminese nonché sua compagna di scuderia nel Gs Gabbi Bologna. "Stavo arrivando in tutta calma e invece avevo Luana alle spalle. Meno male che mi hanno avvisato...", ritorna sulla gara di Imola la Moroni, che adesso avrà il non facile compito di confermare l’affermazione del 2022 nella Rimini Marathon. "La vedo dura, durissima – non si avventura in proclami Federica –. Ci sarà la piemontese Ilaria Bergaglio, una mia compagna in Nazionale che ha più o meno i miei stessi tempi, e correrà senz’altro qualche altra atleta che va più forte. Al momento non penso di poter scendere sotto le due ore e 52’". Domenica al via ci sarà pure Elisa Benvenuti.