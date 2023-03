Morri trionfa insieme a Cardellini

Il team formato dal riminese Marco Morri e dal pesarese Simone Cardellini centra la vittoria nella terza e ultima prova Super Star a coppie di biliardo con buche, gara che per il concentramento finale ha trovato ospitalità al circolo Caprilino di Pesaro. Sei le coppie coinvolte nell’atto conclusivo. Nel match che valeva il trofeo Morri & Cardellini hanno battuto Carloni-Ceccaroni dell’Acli Sant’Andrea Rimini (71-49 il risultato, ma i finalisti erano ancora a braccetto fino al 47 pari). I vincitori avevano già ottenuto un significativo secondo posto nella seconda prova Super Star a coppie, quel 1° trofeo Circolo Cittadino Rossini andato in scena lo scorso mese di febbraio. In semifinale, invece, Morri & Cardellini avevano prevalso su Zambelli e Quieti (69-58 lo score), mentre nell’altra ‘semi’ Carloni e Ceccaroni si erano imposti su Gasperini e Caroni (70-42). Le tre prove erano valide per la qualificazione ai Nazionali Uisp coppie Master e Prima categoria.