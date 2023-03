MotoGp del Portogallo, Bastianini cade e si frattura la scapola: niente gara domenica

La caduta di Bastianini durante la Sprint Race

Rimini, 25 marzo 2023 – Fine settimana sfortunato per Enea Bastianini e per la Ducati, impegnati nel MotoGp del Portogallo. Il 25enne pilota riminese, campione del mondo nel 2020 in Moto 2, è stato protagonista di una brutta caduta nel corso della Sprint Race di Portimao e ha riportato una frattura alla scapola destra.

Dopo i primi esami strumentali, il nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia (campione di MotoGp nel 2022 e primo classificato della Sprint Race) – spiega il team Manager di Ducati Corse, Davide Tardozzi – ha riportato “una frattura alla scapola destra, ora sarà trasportato all'ospedale di Portimao per ulteriori valutazioni e per capire se si tratta di una frattura composta o scomposta. Nel secondo caso sarà necessaria un'operazione chirurgica - sottolinea Tardozzi - Ovviamente sarà out per la gara di domani e mi auguro solamente che possa essere a disposizione per il prossimo GP di Argentina", conclude.

Luca Marini: “Mi spiace per Bastianini”

"La Sprint race? Non si può sbagliare proprio niente. Ho provato ad evitare Bastianini perché si è chiuso davanti, c'era un vento incredibile, purtroppo la mia moto lo ha colpito, è stato un peccato. Mi dispiace per Bastianini. Domani? Preferisco non sbilanciarmi", ha detto Luca Marini, a Sky, dopo la fine della Sprint Race.

La classifica della Sprint Race

Questo l'ordine di arrivo della Sprint Race del Gran Premio di Portogallo della classe MotoGP, disputato sul circuito di Portimao:

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 19'52"862 alla media di 166,3 Km/h 2. Jorge Martin (Esp) Ducati a 0"307 3. Marc Marquez (Esp) Honda a 1"517 4. Jack Miller (Aus) Ducati a 1"603 5. Maverick Vinales (Esp) Aprilia a 1"854 6. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia a 2"106 7. Miguel Oliveira (Por) Aprilia a 2"940 8. Johann Zarco (Fra) Ducati a 5"595 9. Alex Marquez (Esp) Ducati a 5"711 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 5"924