Munari per la porta del Misano

A suon di acquisti il Misano si avvicina al prossimo campionato di Promozione. Il club misanese ha annunciato il tesseramento del giovane portiere Michael Munari. Classe 2005, la passata stagione ha indossato la maglia del Victor San Marino. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, ha giocato anche con il Cattolica. Giovane e promettente, ha fatto anche parte della Rappresentativa nazionale Under 17 dilettanti. "Munari – spiega il direttore generale del Misano, Andrea Signorini – proseguirà il suo percorso di crescita e ha sposato con entusiasmo il progetto sportivo NextGenMisano. Dopo la partenza di Bartolini eravamo alla ricerca di un portiere giovane di prospettiva come è nella filosofia della Società e siamo veramente felici che fra le varie opportunità abbia scelto la nostra". Il Misano chiude così la porta, ma quello di Munari non sarà di certo l’ultimo arrivo alla corte di mister De Argila.