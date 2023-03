Myers ritrova Danilovic al playground di Rimini

Il playground di piazzale Kennedy, recente gemma nel Parco del Mare, avrà il suo battesimo di fuoco nel weekend a cavallo tra giugno e luglio. In quel lungo fine settimana, da venerdì a domenica, il nuovo ‘campetto’ ospiterà il ‘SandRimini’, torneo di basket 3 contro 3 che potrà avvalersi di un testimonial d’eccezione come Carlton Myers. Già, proprio lui, il molleggiato dei canestri che a quella pallacanestro sull’asfalto è sempre stato particolarmente affezionato, così come non ha certo dimenticato il suo vecchio amico Sandro Bucchi, l’avversario preferito in feroci, interminabili sfide ‘uno contro uno’ che raramente avevano un padrone. E proprio a Bucchi, tragicamente scomparso nel 2014, il torneo sarà dedicato. "Quando ho cominciato a fare le mie prime esperienze sui campi all’aperto ero alle medie e su quei campi ho iniziato a giocare proprio con Sandro. Non credo di esagerare se affermo che Bucchi può essere definito il più forte giocatore di playground – sostiene Carlton, 52 anni oggi –. Ha giocato fino alla B, ma sono convinto che avrebbe potuto tranquillamente esprimersi a livelli più alti. Quelle giornate passate al ‘campetto’ (particolarmente frequentato era quello dietro la scuola ‘Decio Raggi’, in via Matteotti, ndr) mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno temprato e motivato in proiezione della mia carriera. E vi assicuro che quei durissimi ‘uno contro uno’ erano ben più faticosi rispetto alle canoniche partite sul parquet, al ‘campetto’ dovevi combattere pure con il caldo, il vento". All’evento saranno presenti due grandi stelle del basket italiano ed europeo, vecchie conoscenze di Myers e della pallacanestro in generale: l’amico-rivale Predrag (Sasha) Danilovic, contro il quale ha dato vita a epiche battaglie, e Gianluca Basile, suo compagno nella Fortitudo Bologna e in Nazionale. E c’è da scommetterci che altri personaggi di spicco passeranno da quelle parti nell’intensa ‘tre giorni’ al Parco del Mare.

Il torneo, che inizierà venerdì 30 giugno per concludersi domenica 2 luglio ed è organizzato da B-side Management in collaborazione con il main sponsor Subaru, si rivolgerà ai giocatori e alle giocatrici over 18.

Ogni team potrà contare su quattro elementi (tre in campo e uno in panchina, con cambi in libertà) e ci saranno premi per le prime tre squadre classificate: per le iscrizioni e per qualsiasi altra informazione si può consultare l’apposito sito internet (www.sandrimini.com).

alb. cresc.