Nanni supera tutti a Verucchio Ok Donati, Bussolati e Calderoni

Il mese di aprile al Golf Riviera si è aperto all’insegna del diverto con una tappa della Ocean’s Cup, giocata con formula a coppie. Davide Zarotti e Mirko Marcucci partivano con i favori del pronostico e non lo hanno disatteso vincendo con un giro in 67 colpi, tre meglio del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta la coppia Passerini - Fughetta (42) ha superato di misura quella composta da Succi e Leardini (41). Poi i golfisti i sono tornati in campo per la Golf & Food Cup vinta da Federico Pietanesi con 75 colpi. In prima categoria Francesco Boattini (39) ha vinto seguito a un solo colpo da Claudio Orciani (38) mentre in seconda Valter Sartori (39) ha superato nettamente Enrico Balzi (36).

Al Golf Rimini Verucchio tappa dell’Absolute Travel Dubai, circuito che premia i migliori con l’accesso alla finale nazionale. Alessandro Nanni ha battuto avversari e par del percorso, completato in 71 colpi grazie a un birdie all’ultima buca e 38 punti netti. Con lui in finale Stefano Donati (36) ed Enrica Bussolati (38, foto), vincitori in seconda e terza categoria, e Marco Calderoni, imposto nella categoria lorda con 80 colpi.

Andrea Ronchi