Nasce il nuovo Rimini Verso una presidenza rosa

di Donatella Filippi

Per la prima volta nella sua storia centenaria il Rimini potrebbe avere un presidente donna. Condizionale d’obbligo considerando che, almeno formalmente, il Rimini ancora ha un presidente in carica, e si tratta di Alfredo Rota. Ma dal giorno in cui il cambio di proprietà sarà cosa fatta, a capo del club di Piazzale del Popolo potrebbe esserci Stefania Di Salvo (nel riquadro), moglie del finanziere italo-svizzero Stefano Petracca che ormai non ha più bisogno di tante presentazioni. Un’ipotesi che al momento sembra la più accreditata, quando mancano davvero pochi giorni al cambio al vertice. Di cui in città si parla ormai da più di qualche settimana. Tutto è pronto, sussurrano nelle stanze dei bottoni, questione di giorni. Esattamente tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. E quando questo sarà realtà il finanziere di origini pugliesi svelerà anche chi sarà il nuovo presidente del primo club del pallone riminese. Come del resto la ’squadra’ fuori dal campo che potrebbe prevedere anche l’ingresso di nuove figure decisamente vicine a Petracca. Per il momento ’sul campo’ continua a lavorare Angelo Sanapo. E’ stato lui nelle ultime settimane a tastare il terreno, a misurare la temperatura del popolo biancorosso. E anche a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo Andrea Maniero. Scelta condivisa quella dell’allenatore che, per questioni burocratiche, verrà ufficializzato tra oggi e domani, ma presentato nella giornata di lunedì.

Giorno in cui la squadra partirà per il ritiro di Bagno di Romagna. Ma i giocatori biancorossi in riviera arriveranno già sabato per le visite mediche. Sedici quelli che si metteranno a disposizione di mister Raimondi, il tecnico italo-argentino che il club ha scelto per il dopo-Gaburro. Impossibile sapere quanti, da qui al termine del mercato estivo, continueranno a indossare la maglia a scacchi. Al primo giorno di scuola potrebbe presentarsi anche qualche volto nuovo, come il portiere del Torino, che a Rimini arriverà in prestito, Pietro Passador (classe 2003).

I biancorossi, quindi, hanno già trovato il sostituto di Zaccagno che, proprio ieri, si è accasato ufficialmente alla Torres. Un triennale pronto per lui, un contratto al quale era impossibile evidentemente dire di no. Il Rimini volta pagina e guarda avanti in attesa di salutare Rota e di avere più chiari i programmi della nuova proprietà. Con un tocco di ’rosa’.