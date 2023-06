Nazionale Under 18, Morandotti convocato Rbr: "Grande lavoro del settore giovanile"

Estate azzurra per Elia Morandotti, che è stato convocato per il raduno della Nazionale Under 18 che avrà luogo a Potenza da giovedì 22 giugno a lunedì 3 luglio. L’Italia, allenata da Andrea Capobianco, giocherà negli ultimi giorni di raduno un torneo con Repubblica Ceca (30 giugno, 20.30), Germania (1° luglio, 20.30) e Slovenia (2 luglio, 20.30). Il classe 2005, che nella scorsa stagione è stato impegnato con l’Under 19 Eccellenza degli Angels Santarcangelo all’interno del progetto Rbr, ha anche bagnato il naso in A2 con 21 minuti e 4 punti. "La convocazione di Elia è frutto del grande lavoro svolto nel corso degli anni dalle nostre società del settore giovanile – scrive Rbr nella nota -. Un ulteriore riconoscimento dopo le varie convocazioni già ottenute anche dall’altra promessa del basket riminese, Alessandro Scarponi".