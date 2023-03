Nazionali in azione a San Marino Torna il Torneo di sviluppo

Sarà una settimana di Pasqua all’insegna del calcio giovanile internazionale. San Marino torna ad ospitare un Torneo di sviluppo dedicato alle Nazionali Under 16. Oltre ai giovani titani allenati dal commissario tecnico Matteo Magnani, saranno in azione, dal 4 al 9 aprile, anche le selezioni di Montenegro, Georgia e Slovenia. Si parte martedì con la gara delle 11 fra Montenegro e Georgia. San Marino debutterà invece qualche ora dopo, alle 15, contro la Slovenia. Stessi orari per il match day 2, calendarizzato per giovedì 6. Al mattino la Slovenia se la vedrà con Montenegro, al pomeriggio San Marino con la Georgia. Poi una pausa leggermente più lunga schiuderà al match day 3, che cadrà proprio il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile. Gli orari di gara saranno anticipati di mezz’ora: alle 10.30 la Georgia sfiderà la Slovenia, alle 14.30 San Marino affronterà Montenegro. Tutte le gare saranno disputate allo stadio di Acquaviva e saranno live, con telecronaca, sulla piattaforma Titani.tv.