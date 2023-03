Nel deserto della California la Bronzetti prova a ritrovarsi

In Messico è andata male, sia al Wta 250 di Merida che a quello di Monterrey, ma il calendario incalza e Lucia Bronzetti (foto) torna in campo alla ricerca della fiducia perduta. La 24enne tennista di Villa Verucchio, che non vince un match da due mesi abbondanti, prova a ritrovarsi nel deserto californiano, in quell’Indian Wells che ospita un Wta 1000 con tutte le migliori giocatrici del mondo. Lucia farà il suo debutto oggi e dall’altra parte della rete ci sarà la statunitense – di origini croate – Bernarda Pera, 28 anni, attualmente n. 43 nelle graduatorie mondiali (al top è stata 41 nel gennaio scorso), mentre la verucchiese, dopo aver brindato al suo best ranking a inizio 2023 (era la 50), si specchia ora nella 71esima posizione. Una rivale tutt’altro che banale per l’allieva dei fratelli Piccari, che ha però in se stessa l’avversario più temibile. D’altronde la mancanza di risultati, con ben 5 uscite di fila al primo turno, non può non farsi sentire, Con Pera la situazione negli scontri diretti è sull’1-1: nell’Itf di Padova vinse facile l’americana (6-1, 6-0 nel luglio 2021), mentre al Wta 250 di Portorose, nel settembre 2021, s’impose la Bronzetti in rimonta (2-6, 6-3, 6-3).