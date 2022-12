Nella Corrida di San Silvestro è Sirbu il favorito d’obbligo

Domani è l’ultimo dell’anno e come tradizione vuole anche a Rimini si corre la ‘Corrida di San Silvestro’, podistica organizzata dal Golden che celebra la sua settima edizione. L’appuntamento è per domattina, al Villaggio 1° Maggio. Alle 9.30 prenderanno il via gli under 15, che si cimenteranno su un percorso di 1.000 metri. Un quarto d’ora più tardi, poi, toccherà agli allievi, impegnati su un tracciato di 5.4 km, e gli assoluti, che raddoppieranno la posta (10.8 km, con due giri in circuito che prevede il passaggio nel Ghetto del Castellaccio, così come ci sarà da affrontare la salita di San Martino Montelabbate). Nella passata edizione a imporsi furono Andrea Barcelli e Azzurra Ilari, mentre quest’anno, almeno in campo maschile, il favorito non può che essere Mihail Sirbu (in foto), atleta capace di correre i 10mila sotto i 30’ e personaggio che in passato ha già scritto il suo nome nell’albo d’oro. Non mancherà neppure la solidarietà, a beneficiarne l’Aido.