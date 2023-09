Nella Perla Verde arriva la Spal

Tre punti al debutto, poi una mezza frenata domenica scorsa sul campo del Villorba. Le ragazze della Femminile Riccione oggi (calcio d’inizio alle 15.30 sul campo del centro sportivo di via Arezzo) vogliono rimettersi subito in carreggiata nel match contro l’Accademia Spal. Gara non semplice per le biancazzurre contro le ferraresi che in questo inizio di stagione sono state subito capaci di farsi valere. E proveranno a fare la voce grossa anche in Romagna.

Serie C femminile. Girone C (3ª giornata): Perugia-Triestina, Chieti-Condor Treviso, Femminile Riccione-Accademia Spal, Jesina-Meran, Padova-Venezia, Sudtirol-Trento, Venezia 1985-Vicenza, Villorba-L’Aquila.

Classifica: Meran, Venezia, Sudtirol, Trento 6; Jesina, Femminile Riccione, Accademia Spal 4; Venezia 1985, Vicenza, Condor Treviso 3; Villorba 1; Padova, Triestina, L’Aquila, Chieti, Perugia 0.