Nella Polisportiva Stella arriva il play Colella Il debutto già con Cento

C’è una faccia nuova, nella Polisportiva Stella. E stasera, nel match casalingo contro la Benedetto 1964 Cento (inizio alle 21.15, gli arbitri sono Medici e Romano), potrà già fare il suo debutto con la nuova casacca, quando la Poule Salvezza del campionato di basket D celebra la giornata numero 4. La ‘new entry’ è il play Marco Colella, classe 2001, un ragazzo di Piombino che si è trasferito a Rimini per studiare. Un innesto che potrò dare una mano a coach Casoli, un uomo in più che va a rimpolpare un organico che, tra infortuni e squalifiche, si ritrova spesso ai minimi termini. In questo confronto con la compagine ‘ferrarese’ la Stella può riabbracciare Naccari, che ha scontato la sua squalifica, mentre Russu, un lungo che si avverte eccome in questa categoria, è costretto ancora a rimanere in abiti borghesi per un infortunio.