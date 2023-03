Nell’anticipo Riccione incassa un pareggio a Vicenza

E’ finita con un pareggio la sfida d’anticipo tra Femminile Riccione e Vicenza giocata ieri in Veneto (3-3). Uzqueda, Cimatti e Filippi le bomber di giocata per le biancazzurre alle quali non riesce il colpaccio che avrebbe permesso di dimezzare lo svantaggio proprio dal Vicenza quinto della classe. Un solo passo in avanti in classifica, quindi, per la squadra di mister Genovesio che oggi potrà gustarsi le altre gare del girone B in programma.

Serie C femminile. Girone B (20ª giornata). Ieri: Vicenza-Femminile Riccione 3-3. Oggi: Bologna-Lumezzane, Lebowski-Venezia, Jesina-Padova, Meran-Orvieto, Portogruaro-Villorba, Triestina-Sambenedettese, Venezia calcio-Rinascita Doccia.

Classifica: Bologna 55; Meran 49; Lumezzane 47; Venezia calcio 38; Vicenza 37; Padova 33; Femminile Riccione 31; Jesina 30; Venezia 1985 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia 8; Sambenedettese 4.