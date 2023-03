New Rimini ambizioso "Vogliamo tornare in A"

Marzo, anche se freddo e maltempo non danno tregua, è il mese in cui all’orizzonte comincia a profilarsi la stagione del ‘batti e corri’. Un mese e mezzo appena e sarà infatti playball, sui diamanti della serie B, col New Rimini – inopinatamente retrocesso lo scorso anno – che farà il suo debutto ospitando i ‘cugini stretti’ del Rimini ‘86. E in questo girone C del campionato cadetti ci sarà pure una terza realtà riminese, quei Falcons Torre Pedrera che a loro volta sono scesi dal carro solo alcuni mesi fa. Il raggruppamento è a otto, Fano, Cupramontana, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena e la lontana Foggia le altre squadre coinvolte, con la formula che dopo 14 giornate (su doppio incontro) promuoverà ai playoff le prime due classificate. E tornare in A è un po’ un imperativo per questa società nata sulle ceneri del glorioso Rimini Baseball Club, 13 scudetti e 3 Coppe Campioni in bacheca, tanto per non dimenticare. "La nostra ambizione è quella, vogliamo riprenderci il nostro posto in serie A", non si nasconde la presidentessa Alessia Valducci (foto a destra), che potrà sempre contare sull’appoggio di Mediolanum come main sponsor. Per quel che riguarda l’aspetto tecnico, nel ruolo di manager ci sarà Gilberto Zucconi: un ritorno al recente passato, se vogliamo, poiché era lui il capo allenatore dello Junior quando fu promosso. Daniele Del Bianco farà ancora il pitching coach, mentre ad allenare i battitori provvederanno Mario Chiarini e Lorenzo Avagnina. Eriel Carrillo, l’ottimo lanciatore straniero del 2022, si è accasato a Torino, ma a rinforzare il delicato reparto è arrivato l’italo-venezuelano Daniel Muzzarelli, 21 anni, trascorsi a Rovigo.

Il ‘monte’ italiano ha invece perso Tognacci (a San Marino) e Di Giacomo (a Modena), con Ridolfi e Aiello (foto a sinistra) quali unici ‘superstiti’. A rimpolpare il gruppo verranno inseriti alcuni giovani, con la speranza che possano già avere impatto nella categoria. È sfumata, invece, la possibilità di avere Alessandro Maestri quale direttore tecnico: l’ex lanciatore ha ricevuto infatti un’offerta alla quale è difficile, se non impossibile rispondere di no e adesso è in Repubblica Dominicana a lavorare come pitching coach in una academy giovanile all’interno dell’organizzazione pro dei Pittsburgh Pirates. Altro nodo da risolvere è il campo, con New Rimini che non ha ancora la certezza di potersi esibire nella sua naturale ‘casa’, vale a dire lo stadio dei Pirati.

alb. cresc.