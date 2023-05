New Rimini, doppietta contro i cugini Falcons

L’attesa stracittadina di baseball B sorride al New Rimini, che passa due volte sul diamante di Rivabella, ‘casa’ dei Falcons Torre Pedrera (4-5, 0-3 i risultati). Una doppietta che permette al gruppo allenato da Zucconi di restare imbattuto e consolidare così la propria leadership. In gara1 l’emozione gioca un brutto scherzo ai due pitcher partenti, Francesco Ridolfi e Nicolò Ioli, due lanciatori al solito centrati costretti entrambi a scendere presto dal monte per mancanza di controllo. Sul 4 pari, al 6° risolve il singolo di Signorile. Otto le valide del New Rimini (Bonemei 35), quattro per i Falcons: in pedana il ‘vincente’ è Tarassi, con Canuti che firma la ‘salvezza’. Nella seconda sfida è più che mai decisivo il monte di lancio del New Rimini, con l’accoppiata Aiello (foto) & Muzzarelli che concedono al line-up avversario appena due valide, mettendo altresì a segno ben 14 strike-out in cooperativa. Sette i ‘legni’ dei vincitori, che segnano un punto al 4° su lancio pazzo e due al 9° (pbc di Tombari e Perazzini). Doppietta anche per il Rimini ‘86, che doma col minimo scarto Cupra (2-1 all’11°, 9-8).