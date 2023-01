New Rimini non molla: "Ci spetta il ripescaggio in serie A"

Il New Rimini (foto), retrocesso in B sul diamante qualche mese fa, non molla la presa, vuole a tutti i costi partecipare al prossimo campionato di serie A di ‘batti e corri’, torneo che in primavera andrà a cominciare. E dopo essersi vista respinta la richiesta di ripescaggio, la società presieduta da Alessia Valducci torma alla carica e lo fa inoltrando una lettera ufficiale al presidente della federbaseball italiana, Andrea Marcon. Una missiva che, sin dalle prime righe, va dritta al punto. "Contestiamo in maniera forte e decisa il mancato ripescaggio alla serie A per la prossima stagione 2023", si legge nell’attacco della lettera. Ma da dove nasce questa protesta? La spiegazione la fornisce direttamente la presidentessa di New Rimini. "Ci è stato negato il ripescaggio citando un criterio essenziale e cioè che ‘la società retrocessa da una serie superiore per due anni consecutivi non può avanzare richiesta di ripescaggio per i due anni che seguono’. Norma interpretata in maniera anomala dalla Fibs, che invece scrive dell’impossibilità di ripescare una società retrocessa per i seguenti due anni. Un errore di interpretazione evidente, inspiegabile, inaccettabile", dichiara la Valducci, che vorrebbe chiaramente che la Fibs rivedesse la sua posizione. E nel caso che non arrivi a breve una risposta precisa, la società riminese si dice pronta a inoltrare un ricorso e fare comunicazione ufficiale al Coni. "Sono convinta che sia stato solo un malinteso", vuole comunque pensare positivo Alessia Valducci. È alla finestra il New Rimini e rimane fuori pure l’altra realtà riminese, quei Falcons Torre Pedrera che sono a loro volta retrocessi sul campo e hanno fatto poi domanda per essere ripescati. A fine gennaio dovrebbe riunirsi il prossimo consiglio federale, ma non è escluso che venga preceduto da un pre-consiglio.