New Rimini, test duro in casa di Foggia

È la seconda giornata, nel campionato di baseball B, e la Mediolanum New Rimini va subito a tastare il polso a quella che potrebbe essere l’avversaria più pericolosa in questo girone C. Il gruppo di Gilberto Zucconi, infatti, domani (h. 11 e 15) sarà di scena a Foggia contro quel Fovea Embers che coltiva più di un’ambizione. I pugliesi sono al primo impegno ufficiale, poiché nel turno inaugurale le due partite di Potenza Picena vennero rinviate per impraticabilità del campo, mentre il New Rimini all’esordio centrò la doppietta con i ‘cugini’ del Rimini ‘86. A Foggia la Mediolanum dovrà camuffare l’assenza di Daniel Muzzarelli: il pitcher italo-venezuelano si è infortunato al debutto, con un improvviso dolore al braccio che l’ha costretto a scendere dal ‘monte’ dopo 2.2 riprese. In garauno lo starter sarà Ridolfi, nella replica Aiello: quindi, pronti a subentrare dal bullpen, ci saranno Tomas Canuti, nonché i baby Tarassi (classe 2005) e Montanari (2006). Sempre domani, si esibiscono invece in casa le altre due realtà riminesi. A Rivabella (h. 11 e 15) i Falcons Torre Pedrera cercheranno di venire a capo in entrambi i match del Cupramontana, anche per voltare pagina in maniera decisa dopo il pareggio interno con Fano. E proprio il Fano farà capolino allo stadio ‘Nicola e Matteo Michelucci’ di Spadarolo per sfidare il Rimini ‘86 (h. 11 e 15).