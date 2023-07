New Rimini verso i playoff I Falcons ospitano Foggia

Sarà una domenica particolarmente importante per la classifica, quella di domani per quanto riguarda il girone C della serie B di baseball. New Rimini e Torre Pedrera, prima e seconda della classe, una settimana fa si sono divise la posta allo stadio di via Monaco e ora vogliono allungare sulle inseguitrici. Match cruciali soprattutto per i Falcons, che a Rivabella ospitano Foggia, ancora alla ricerca di un possibile aggancio alle prime posizioni. Si gioca alle 11 e alle 15 e la squadra di Willy Lucena con una eventuale doppietta allontanerebbe i pugliesi, oltre che tenere lontano Porto Sant’Elpidio. Negli stessi orari la capolista New Rimini sarà impegnata a Fano per due incontri nei quali parte decisamente favorita. Con un doppio successo, arriverebbe anche la matematica certezza dei playoff. "Stiamo lavorando – dice il manager Gilberto Zucconi - per prepararci al meglio in vista delle gare decisive che ci aspettano a fine regular season e non c’è modo migliore che riversare in campo, in ogni partita, qualcosa in più. Con questo spirito andiamo a Fano ad incontrare una squadra che non sta riuscendo a rendere per quanto vale, anche a causa di tanta sfortuna. Abbiamo ben chiaro il percorso di crescita che dobbiamo ancora fare in queste otto gare che mancano alla fine della regular season e le partite di Fano sono pienamente dentro questo programma". New Rimini e Falcons guarderanno con attenzione ai risultati della terza della classe, Porto Sant’Elpidio, impegnata a Spadarolo con il Rimini 86 (domani alle 11 e alle 15).

La classifica: New Rimini 18 vinte e 2 perse, Torre Pedrera Falcons 16-4, Porto Sant’Elpidio 10-8, Foggia 11-9, Potenza Picena 8-12, Rimini 86 8-14, Cupramontana 5-11, Fano 2-18.