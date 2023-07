New Rimini, vince due volte a Fano e mette le mani sui playoff

È stata una domenica decisamente positiva, quella appena trascorsa dalle squadre riminesi impegnate nel girone C della serie B di baseball. Sono arrivate due doppiette (New Rimini a Fano e Falcons con Foggia) e un successo, quello del Rimini 86 in casa con Porto Sant’Elpidio. In più, la capolista New Rimini è ora matematicamente nei playoff per la Serie A con sei gare ancora da giocare. Proprio la formazione di Zucconi è andata sul velluto nella trasferta di Fano, con un 16-5 e un 13-1 che dicono tutto della diversa forza dei due team. Nel primo incontro il lanciatore vincente è Francesco Tarassi, mentre nel box vanno segnalate le prove di Davide Bonemei (35 con due doppi e 5pbc) e Thomas Cifalinò (34 con due doppi e un triplo). Larga anche la seconda vittoria, con l’attacco sempre scatenato (36 Canuti, 35 Gabrielli) e il monte di lancio senza problemi (vincente Aiello). I Torre Pedrera Falcons tengono il passo della capolista grazie a una convincente doppietta sul pericoloso Foggia. A Rivabella il primo match finisce con un eloquente 12-4, con Sartini pitcher vincente e addirittura sei uomini con almeno due valide. Più tirato il secondo match, conclusosi sul 5-2 con pugliesi avanti 2-0 al 1° (poi recupero per il pari al 2° e tre punti a sigillare la vittoria al 5°). Vincente Muccini. Decisivo, ai fini della classifica, il 10-9 del Rimini 86 su Porto Sant’Elpidio in gara1. Per i riminesi un finale incredibile, con Porto Sant’Elpidio out due volte su pickoff in situazione di tiebreak nella parte alta del 10° (poi vittoria sul singolo di Giannini).

Per i marchigiani c’è il riscatto in gara2 (3-2) ma ora la distanza dalla terza, i Falcons, è di cinque partite. Agli uomini di Lucena, nello scontro diretto della prossima settimana, basterà una vittoria per raggiungere matematicamente il New Rimini nei playoff.

Loriano Zannoni