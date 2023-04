Niente playoff per gli Sharks di Villa

Più 15 all’andata, +14 al ritorno. E’ stato un play-in che non ha riservato troppe emozioni, quello tra gli Sharks Villa Verucchio e i Pantheguns, con questi ultimi che si sono imposti con buon margine in entrambi gli incontri, guadagnando così l’ingresso nei playoff del torneo Nbu di basket. In garauno, con il fattore campo amico, i Pantheguns hanno chiuso su 60-45 (17 punti a testa per Cardi e Pini), mentre nel secondo match, disputato a Villa, il risultato stampato sul tabellone luminoso è stato 54-68 (Posani 21, Bronzetti 19). Adesso sono in pieno svolgimento gli ottavi di finale, che si disputano su doppio confronto con la differenza canestri a far fede nell’eventualità di una vittoria per uno, così come è contemplato il ‘pareggio’. In anticipo, a Viserba, si è giocata garauno tra il Taz padrone di casa e il Miramare, partita vinta dagli ospiti con il minimo scarto (55-56; Ciotti ne ha messi 14, Vittori 18). Stasera, a Miramare, la replica.