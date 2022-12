Niente sosta per i tifosi del Rimini I club si organizzano per il derby

Il Rimini è a riposo, i tifosi riminesi sono in fermento. Perché ancora manca più di qualche giorno alla ripresa del campionato, ma l’8 gennaio è già una data da segnare sul calendario. Quel giorno, con la sosta natalizia alle spalle, i biancorossi saranno impegnati nel derby in casa del Cesena e i riminesi si stanno già organizzando. In pullman, in treno e naturalmente in auto. L’importante è non mancare. I club stanno chiamando a raccolta i tifosi. Il Collettivo riminese raggiungerà la vicina Cesena in pullman con partenza da Piazzale del popolo domenica 8 gennaio alle 12.15. La quota per salire al bordo del pullman del Collettivo è di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166. Sarà possibile prenotarsi fino a esaurimento posti fino a sabato 7 gennaio, recandosi al banchetto allestito all’ingresso di Piazzale del popolo (sotto la Tribuna Centrale), nei seguenti orari: mattina 9.30-13, pomeriggio 17- 19.30. Sabato 31 solo al mattino e domenica 1 gennaio solo nel pomeriggio. Viaggeranno in pullman anche i tifosi del club Tre Moschettieri. La partenza domenica mattina è prevista dalla sede del club di via Flaminia Conca. Il prezzo del pullman è di 10 euro (info 347-4040355 e 339-1510145). E poi, naturalmente, si metteranno in moto anche i tifosi della Curva Est che raggiungeranno lo stadio Manuzzi in massa. La macchina del tifo riminese, quindi, si è già messa in moto. Non resta che aspettare che anche Marco Gaburro e i suoi tornino ad accendere i motori.

L’appuntamento sul campo, dopo aver passato le feste di Natale in famiglia, è previsto per domenica pomeriggio. Tanto per iniziare il 2023 rimettendosi a correre. Al ‘Neri’ si torneranno quindi a vedere capitan Laverone e compagni per dare il via alla settimana che porterà dritti al derby che vale una stagione. Magari riuscendo anche a dimenticare quello dell’andata, mandato in archivio con una sconfitta di misura, ma dolorosa alla seconda giornata di campionato. Gaburro per quel giorno dovrebbe tornare ad avere a disposizione anche Mencagli. L’attaccante già prima della sosta aveva ripreso a correre con i compagni e da domenica inizierà a spingere sull’acceleratore.