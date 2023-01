Niente trasferta sarda per Piscitella e Rosso Gaburro li lascia a casa

Dopo mesi a fare i conti con un’infermeria sempre strapiena, Marco Gaburro ha tutta la rosa a disposizione. Tanto da dover rinunciare a qualcuno. Niente trasferta in Sardegna, quindi, per Piscitella e Rosso. Insieme agli esterni d’attacco tra i convocati non ci sono nemmeno Acquistapace e De Rinaldis, due di quei giocatori destinati in questo mercato invernale a lasciare il Rimini. A Olbia potrebbe debuttare l’ultimo arrivato Biondi nei tre di centrocampo, mentre in zona gol sono in tre a giocarsi un posto al centro dell’attacco: Vano, Mattia Rossetti e Mencagli. Tanti ballottaggi anche in difesa. Se Tofanari potrebbe essere confermato sulla corsia destra, a sinistra Regini questa volta potrebbe essere preferito ad Haveri. Mentre sono in quattro per due posti al centro della difesa. Potrebbero spuntarla Allievi e Panelli.