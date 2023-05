Nikoleta Perovic saluta San Giovanni

Aspettando l’ufficialità di conferme – a partire da quella di coach Barbolini – e acquisti, da San Giovanni arriva la notizia di un movimento in uscita, movimento che riguarda l’opposto montenegrino Nikoleta Perovic (foto). La laterale, classe ‘94, ha lasciato la Valconca qualche giorno fa per non tornare. "Nikoleta ha ricevuto un’offerta importante e ci ha comunicato, comprensibilmente, di averla accettata – fa sapere Stefano Manconi, presidente e gm dell’Omag-MT –. Non ci sono problemi, con Perovic ci lasciamo bene, insieme abbiamo fatto un cammino ricco di soddisfazioni. E chissà che un domani non possiamo incontrarci nuovamente", vuol essere possibilista il dirigente, che aveva trovato nella montenegrina un’attaccante di primo livello per l’A2. Una giocatrice che nelle 30 partite disputate ha viaggiato a più di 18 punti di media, con la sola Obossa che è stata più prolifica di lei.