"Noi poco lucidi e rammaricati: meritavamo di più"

"E’ stata una gara ricca si situazioni. E forse, alla fine, ci resta anche un po’ di amaro in bocca". Di certo le situazioni del secondo tempo sono piaciute di più a Marco Gaburro rispetto a quelle dei primi 60 minuti. "E’ stato un primo tempo fatto di tante cose – dice l’allenatore del Rimini – ma sicuramente non pulito dal punto di vista mentale. Abbiamo fatto tanto, ma con poca lucidità. Abbiamo cercato troppo le vie centrali, dove i nostri avversari facevano tanta densità. Non era quella la strada giusta". Tanto che a inizio ripresa i biancorossi hanno rischiato di affondare, dopo essere andati già sotto nel primo tempo subendo il gol dell’ex Nicastro. "Abbiamo rischiato nel momento in cui abbiamo cambiato per vedere se riuscivamo a girare la partita – spiega Gaburro – mettendoci 3-4-3 utilizzando l’ampiezza che ci potevano dare Rosso e Piscitella. Ma poi abbiamo avuto tante occasioni prima per pareggiarla e poi per vincerla, dopo il gol di Vano. Un po’ di rammarico c’è. Perché una volta che non l’hai persa, la sensazione era che la potessi vincere". Resta il fatto che per tanti minuti il Rimini ha tenuto il piede sul freno a mano. "E’ umano che sia successo un po’ questo una volta che siamo andati sotto e di certo non possono rimproverarlo ai ragazzi. E’ da tanto che non vinciamo in casa e a questa cosa ci pensiamo, anche non in maniera razionale. Forse questo aspetto lo abbiamo un po’ pagato. Ma adesso voltiamo subito pagina". Perché martedì sera il Rimini sarà subito in campo. Destinazione Sardegna.