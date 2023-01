"Non c’entra la sfortuna Ora ripartiamo uniti"

di Donatella Filippi

"Le partite, quasi tutte, si basano molto sugli episodi. Loro sono stati più bravi perché hanno trovato un gol su palla inattiva, che in queste gare fanno la differenza, fortuna o non fortuna". Tommaso Panelli non è il tipo da nascondersi dietro a un dito. Che si tratti di una sconfitta in una partita qualunque, o nel derby dei derby, il difensore del Rimini va dritto al punto analizzando con lucidità quello che non ha funzionato, ma anche quello che ha funzionato, domenica pomeriggio al Manuzzi contro il Cesena. "Dispiace, dispiace tanto – dice subito il centrale toscano – C’è da dire che abbiamo affrontato la partita con la mentalità giusta. Rispetto alla gara d’andata siamo riusciti a gestire meglio l’avversario, ma ugualmente non abbiamo raccolto punti. Questo è un dato di fatto. Adesso dobbiamo soltanto ripartire perché non possiamo buttare via tutto quanto fatto di buono nel girone d’andata".

E pensare che, almeno fino a una decina di minuti dal triplice fischio dell’arbitro, il Rimini aveva gestito la situazione alla grande, pur non riuscendo a brillare dal punto di vista della manovra. Ma esattamente come gli avversari. Attacchi annullati dalle difese davanti a una cornice di pubblico che poco ha a che fare con la serie C. La retroguardia riminese non ha avuto vita semplice contro Corazza e Ferrante, ma tutto sommato i bomber cesenati hanno sempre trovato pochi spazi. Poche giocate.

"Abbiamo affrontato una coppia di attaccanti ben calibrata. Di quelle che sanno usare il fisico, ma anche attaccare decisamente bene la profondità. Siamo stati bravi, ma evidentemente non bravissimi. Dobbiamo ripartire da quella prestazione, da quella mentalità, dalla voglia di vincere i duelli in campo". Da vedere e rivedere quel gol di Prestia che ha deciso un derby per il resto molto equilibrato. "Ripeto – non si stanca di dirlo Panelli – in questo tipo di gare molto spesso sono le palle inattive a fare la differenza. Il Cesena le ha sfruttate". L’applauso più grande, alla fine, va a quei 2mila riminesi che hanno colorato di biancorosso lo stadio dei cugini. "Ho i brividi solo a ripensarci – dice il difensore – Avremmo voluto vincere per tutto l’ambiente, per noi stessi in primis, ma anche per la città e per i nostri tifosi che sono venuti. Dopo una bella prestazione avremmo voluto regalare almeno un punto. Se c’è unione tra squadra e città ci possiamo divertire".