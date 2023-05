"Non giocheremo una gara sparagnina"

"La nostra strategia di gara sarà la solita. Non giocheremo di certo una partita sparagnina". Lo dice subito Massimiliano Canzi, un po’ anche per avvisare i suoi. Perché l’allenatore del Pontedera sa benissimo che poter contare su due risultati su tre può nascondere delle insidie. Quindi, meglio dare un segnale ai suoi. "Dobbiamo cercare di vincere – dice – perché vincere dà fiducia. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che prova sempre a giocare a calcio, contro chiunque. Inoltre non abbiamo mai speculato. E’ un atteggiamento fuori dalle nostre corde". Dopo una lunga attesa si riparte. E mister Canzi avrebbe invece preferito battere il ferro mentre era caldo. "E’ stata più lunga di quella che speravamo, perché siamo una delle squadre che ha finito meglio il campionato – sottolinea il tecnico dei toscani – e volevamo continuare a giocare subito dopo la fine della stagione regolamentare. Però sono cose sulle quali non si può fare nulla, quindi non dobbiamo pensarci più, ma prendere questa competizione al meglio, sapendo che da oggi in poi ci attendono tutte gare senza possibilità di appello". Attesa e incertezza considerando che Pontedera e Rimini hanno saputo soltanto lunedì che si sarebbero dovute dare battaglia al primo turno degli spareggi promozione. Anche se... "Avevamo già lavorato su varie soluzioni, ma il Rimini era quella nettamente più papabile – dice – Era il nostro piano A e la gara è stata preparata su quello. Saremmo rimasti sorpresi se avessimo dovuto ospitare il Siena". Per un attimo, ma solo per un attimo, Canzi guarda indietro. "Abbiamo la consapevolezza di avere fatto qualcosa di straordinario – dice pensando al percorso dei suoi lungo tutta la stagione regolamentare, o meglio da quando, a ottobre, il tecnico ha preso per mano la squadra – e sappiamo di presentarci con un gruppo e una squadra che ci fa pensare di poter ben figurare. Non siamo arrivati per caso a questi playoff, ma dopo 38 partite nelle quali abbiamo dimostrato il nostro valore".