Nonostante Rivali e Macaru out gli Angels sbancano Medicina

virtus medicina

80

dulca angels

87

VIRTUS MEDICINA: Galvani, Vandi 19, Bergami 13, Zambon 32, Martini 4, Cattani 11, Baccarini 1, Ronchi ne, Lorenzini ne, Sabattani ne, Gabaldo ne. All.: Dalpozzo.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Bonfè 1, Mulazzani 9, Buzzone 10, James 2, Saltyikov 10: Pesaresi 24, Bedetti 21, Rossi 10, Benzi ne, Mari ne, Panzeri ne. All. Bernardi.

Arbitri: Vicino e Zuffa.

Parziali: 20-20, 41-48, 63-66.

Con Rivali semplice spettatore in attesa di operarsi al ginocchio e Macaru out, la Dulca va ugualmente a prendersi i due punti a Medicina contro una Virtus a sua volta penalizzata dalle assenze. Ed è un blitz pesante, che tiene i clementini in corsa per quel quarto posto in questo girone emiliano romagnolo di C Silver che è sinonimo di ammissione diretta alla serie C unica nella stagione 2324. Una partita che vede Santarcangelo quasi sempre avanti, con Medicina che non molla comunque la presa, che trova la maniera di rimanere in scia con Zambon e l’ex Vandi. Determinante, nella Dulca, l’impronta dei veterani Pesaresi e Bedetti (in foto), 45 punti in cooperativa partendo dalla panchina.